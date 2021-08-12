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12.08.2021, Киев, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Экс-глашатай «правосеков»: С «Нафтогазом» проиграли все, кроме Кремля

Новости УкраиныСменив по каким-то своим соображением руководство «Нафтогаза», президент Украины Владимир Зеленский фактически обнулил реформу...

Сменив по каким-то своим соображением руководство «Нафтогаза», президент Украины Владимир Зеленский фактически обнулил реформу корпоративного управления, которая была проведена при участии США и ЕС.

Об этом в интервью одиозному львовскому журналисту и патологическому русофобу Остапу Дроздову заявил бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть реформа корпоративного управления, которую когда-то протянул на Украине ЕС и США. И это хорошая история для того чтобы государство не влияло на корпоративные структуры, и они действительно зарабатывали, чтобы не играть в популизм, не увеличивались долги. Например, «Нафтогаз». Что делает Зеленский? Он убирает человека по каким-то своим причинам и ставит другого. Мы не говорим, что там Коболев, Витренко. Но так случилось, без фамилий. Устранил, и это очень не понравилось нашим западным партнёрам, и они говорят – ребята вы ломаете реформу корпоративного управления, во всём мире она работает. Что вы делаете?» – сказал Берёза

«Наши западные партнёры в Вашингтоне считают, что эта история с протягиванием изменений в «Нафтогазе» – это российский сценарий. Это россияне разыграли эту информационную кампанию, подсунули через Ермака Зеленскому, как угодно, тот ушами похлопал и говорит: классно, давайте изменим, возьмём под контроль ещё и «Нафтогаз», а то там что-то Коболев деньги не даёт, забираем это. Сделали.

Украина проиграла в этом вопросе, Коболев тоже проиграл, Витренко проиграл. Потому что один уже никто, а второго не принимают на Западе. Но кто же выиграл? Выиграл Кремль, который сейчас сидит и аплодирует истории, как Украина проиграла везде. Имиджево проиграла, репутационно, финансово, партнёрски проиграла. Какие дивиденды с этого Украине? Никаких», – подытожил экс-правосек.



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