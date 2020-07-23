23.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Происшествия, СБУ, Украина
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Экс-глашатай СБУ признал постановкой задержание луцкого террориста


Задержание луцкого террориста Максима Кривоша украинскими спецслужбами было постановочным.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Речинского, если бы Кривош действительно хотел совершить теракт, при задержании он легко мог «положить» окружавших его спецназовцев.

«Не знаем насчет того, была ли история с «луцким террористом» постановой от начала и до конца. Но вот действия «Альфы» были чистой постановой. Во-первых, потому что при штурме автобуса с заложниками БТР не только не нужен, но и опасен. Во-вторых, нигде не видно было трапов, то бишь лестниц, которыми разбиваются окна и по которым спецназ попадает или внутрь автобуса или контролирует внутреннее пространство с трапа.

Не была проведена фильтрация заложников. А ведь среди них по классике могли быть помощники террориста. Само задержание террориста тоже смешное. Похлопали по курточке, все нормально, пояса шахида нет. Наверное. А были бы в карманах пара Ф-1 и все вокруг бы полягли. Учебник того, как не надо делать. Но… дуракам везет», – заявил Речинский.

Кроме того, он раскритиковал заявления замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, который раскрыл подробности работы СБУ, рассказав, что к террористу посылали силовиков под видом журналистов, которые хотели ликвидировать Кривоша.


«Кирилл Тимошенко радостно сдает методы работы спецслужбы. Ну не дебил? Не то, чтобы это очень секретно, но следующий идиот-террорист после этого с журналистами разговаривать не будет. Информации не будет. Не стоило этого дебила туда пускать», – считает Речинский.

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