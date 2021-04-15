Экс-глава бюро Интерпола предостерегает Украину от стремительного разгрома

09.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Политика Украины сегодня напоминает провокационное поведение Польши, которая дразнила Германию, рассчитывая на защиту Великобритании и Франции, но оказалась разгромлена Вермахтом за считанные дни.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу – и это меня очень радует – готовности России идти на войну. На сегодняшний день аналитики прекрасно понимают, что локальный конфликт очень быстро перерастает в межконтинентальный конфликт.

Это происходит не впервые. После Версальского мирного договора к Польше отошли ряд земель, а ряд немецких городов стали городами под патронатом Лиги наций, например, город Данцинг. Была польская дорога к городу Данцинг, где поляки очень серьезно мешали немцам попадать в Данцинг.

Тогда поляки, заручившись поддержкой самых сильных стран, победителей в Первой мировой войне – Британии и Франции, «дергали за усы» немцев. Вот просто дергали этого тигра за усы.

Что сделали немцы? Сделали маленький город Главиц, господин Гейдрих придумал акцию, где нескольких военнопленных убили, одели в польскую форму, положили трупы на радиостанции, где какой-то товарищ вышел в эфир и на польском языке призвал к сопротивлению Германии. Немцы искали повод для начала войны. Поэтому повод можно придумать любой.

Самые невиновные, кто гибнут в этой войне – это дети. Мы это видели, как бы мы не пытались рассказывать, факт остается фактом – невинная душа.

И ни британцы, ни французы в той ситуации за Польшу почему-то не заступились. Они конечно, выражали что «мы с вами»», – сказал Кирилл Куликов.