23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Экс-глава бюро Интерпола: Украинским нацикам – трындец

На Украине будут прощены только те представители националистического постмайданного режима, которые принесут стране мир. Всех остальных ждут суды за военные преступления.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-глава украинского бюро Интерпол, бывший депутат Верховной Рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто принесет мир, будет изначально прощен. Это было и в Югославии, будет, видимо, и тут. Но и будут отвечать многие. И, с любой стороны, – и с той стороны, и с этой стороны. Будут нести ответственность за то, что происходило.

С этой стороны – за использование армии против мирного населения. С той стороны – за убийство украинских военнослужащих и так далее. За войну будут нести все стороны ответственность», – заявил Куликов.