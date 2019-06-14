Экс-глава ЦИК ДНР сбежал на Украину в надежде на Зеленского – его арестовали

14.06.2019, Киев, Михаил Рябов

На Украине арестован экс-глава ЦИК ДНР Роман Лягин, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Задержан и будет отвечать по полной», – заявил Луценко, уточнив, что за статью «государственная измена» предполагается наказание на срок до 10 лет.

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На вопрос, является ли арест Лягина результатом его поимки, или добровольного прибытия на Украину в надежде на «ветер перемен», Луценко ответил: «комбинация».

Лягин был одним из организаторов референдума в мае 2014 года, однако впоследствии из-за конфликта с руководством республики покинул Донецк и уехал в Севастополь, где у его супруги была квартира.

Лягин утверждал, будто подвергся пыткам за отказ следовать курсу на возвращение ЛДНР под контроль Киева в рамках Минских договоренностей, а, выйдя на свободу, смог коррумпировать пограничников и выехать в Россию.

Впоследствии Лягин на своей странице в соцсети стал критиковать ДНР и делать реверансы в адрес властей Украины.

«Очень важный и торжественный день для моего государства! Усилиями одного человека, мир стал гораздо ближе! Но он не один и это знает», – так Лягин в своем блоге комментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

В марте 2019 года депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский сообщал в своем блоге, что Лягин сбежал на Украину.

Канал «Донецкий абориген» выдвигает версию, что задержание Лягина может быть «договорняком».

«Есть большое подозрение, что «задержание» Романа Лягина есть договорняк. Лягин получит «плюшки» (или не получит), а ГПУ и СБУ имеют «громкое» дело в процессе перетряхивания власти на Украине», – пишет канал.