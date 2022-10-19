Экс-глава ЦРУ грозится «потопить ЧФ РФ и уничтожить российскую группировку» на Украине

Новости Украины

В случае применения Россией тактического ядерного оружия, один из вероятных сценариев, который рассматривает США – потопление Черноморского флота и уничтожение российского контингента на территории Украины.

Об этом в рамках «Киевского форума по безопасности» заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В воскресенье в Вашингтоне я объяснял, что есть определенное количество вариантов, которые касаются того, чтобы повлиять на конкретную особу (Путина – ред.) и специально настроить наш ответ (в случае применения Россией тактического ядерного оружия – ред.). Это может быть дипломатический, экономический, финансовый ответ, персональные санкции. Так же существуют определенные юридические меры и варианты военных ответов, которые можно применить. Один из таких вариантов – это под эгидой США и их союзников ответ конвенциональным оружием. С тем, чтобы российские силы, которые находятся на Украине, а также, наверное, Черноморский флот были уничтожены. Вы знаете, что у нас есть возможности и данные разведки. И мы считаем, что это возможный вариант, который может случиться. Не говоря о деталях конкретной ситуации, которую можно увидеть и применить уже на земле. Конечно, никаких решений еще не принято. Сейчас главное обеспечить, чтобы Путин знал и был уверен, что будет ответ, и ответ мощный. Он уже не может завести нас в более опасную ситуацию, чем есть сейчас. Поэтому использование тактического ядерного оружия не изменит реальной ситуации и динамики», – рассуждал Петреус.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что американцы даже не будут разбираться, какие именно типы и виды ядерного оружия применит Россия.

«Если Россия применит оружие массового уничтожения, и ядерное оружие, то последствия будут разрушительные. И то, что сказал генерал Петреус, также мощно прозвучало. И это правильный посыл, месседж. Администрация не будет придирчиво разбираться, какие именно виды и типы ядерного оружия может применить Россия. Какое бы ядерное оружие они ни использовали – ответ будет очень мощный. И это тот самый месседж, который может повлиять на то, что Путин не осмелится использовать ядерное оружие. Я думаю, что он говорит об этом как блеф, в противовес от тех своих конкретных намерений использовать то оружие, которое он действительно хочет использовать», – трепался Хербст.