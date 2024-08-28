Экс-глава ЦРУ: Крымский мост будет разрушен до мирных переговоров

Елена Острякова.  
28.08.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


США помогут Украине сделать Крым непригодным «для использования в военных целях».

Об этом в интервью блогеру Доминику Преси заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США помогут Украине сделать Крым непригодным «для использования в военных целях». Об этом в...

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«Я со своей стороны считаю, что мы должны сделать для Украины еще больше. Мы должны дать им возможность освободить всю территорию, которую они смогут. Они проделывают очень впечатляющую работу во многих отношениях. Я имею в виду, что они делают Крым непригодным для использования в качестве военно-морской и военно-воздушной базы, штаб квартиры и даже линии материально-технического снабжения.

Они лишают Россию возможности даже переправлять паромы. И в какой-то момент мост через Керченский пролив будет разрушен», – сказал Петреус.

Он считает, что только после этого можно начинать мирные переговоры.

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