Экс-глава ЦРУ настраивает НАТО на долгую войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия превосходит Украину экономически и демографически, а потому НАТО следует компенсировать это преимущество своими поставками киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью DW заявил экс-глава ЦРУ американский генерал Дэвид Петреус.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Обе стороны используют немало впечатляющих новаций. Мы это ясно видим по украинским системам, которые доносят войну до жителей Москвы и других областей РФ. Очевидно, что российская экономика в разы больше украинской, несмотря на санкции», – признает Петреус.

Он добавил, что и население РФ в несколько раз превышает украинское по численности.

«Это подчеркивает жизненно важную необходимость для НАТО продолжать поддержку Украины, чтобы Украина в краткосрочной перспективе имела все необходимое для продолжения наступления еще несколько месяцев», – говорит генерал.

По его мнению, нужно думать о продолжении боевых действий в следующем году.

«Следует учитывать, что Россия учится, приспосабливается. Это можно увидеть на примере линии обороны, которую они построили, по системам РЭБ, использованию дронов в качестве наводчиков артиллерии и по многим другим показателям. Это не далось им легко, учитывая, что за первый год войны русские не отличились на поле боя, проиграв битву за Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Харьковскую область, Херсон. Но они соорудили очень мощную оборону на юге. Так что я в который раз восхищаюсь украинскими военными», – добавил экс-глава ЦРУ.

Давая прогноз на следующий год, он говорит, что все будет зависеть от того, сумеет ли Украина нарушить российские коммуникации, связывающие юго-восток с Крымом.

«Сможет ли Украина поразить мосты и дороги на юге, чтобы еще больше изолировать Крым? Сможет ли уничтожать российские морские и воздушные базы? Еще многое может произойти в этом календарном году. Но мы, западные союзники, должны готовиться помогать Украине в долгосрочной перспективе. На этом должно сосредоточиться НАТО», – убежден Петреус.