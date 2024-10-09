Экс-глава ЦРУ: Ограничения на дальнобойные ракеты для Украины снимаются

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Спешный и неорганизованный вывод американских войск из Афганистана вкупе со слабой реакцией на возвращение в состав России Крыма создал впечатление, что США слабы и нерешительны. Чтобы избавиться от этого имиджа, Штаты вооружают Украину.

Об этом в эфире видеоблога Американского университета в Киеве заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это событие, наряду с другими, такими как минимальная реакция Запада на оккупацию Крыма и Донбасса в 2014-м году, подтолкнула президента Путина к мысли, что реакция США и Запада на дальнейшее вторжение в Украину будет не такой уж и значительной. И он ошибся. Он считал, что, как сказал Си после нашего ухода из Афганистана, «американцы – ненадежные союзники. И, посмотрите, как прошел этот уход, он был хаотичным, они больше не великая держава». Я не согласен с обоими этими утверждениями, я думаю, что реакция США и Запада показала, на что мы способны, хотя, конечно, некоторые решения были приняты слишком поздно. И сейчас мы снимаем ограничения на использование нашей дальнобойной тактической ракеты, армейской тактической ракеты, которую нельзя применять на территории России», – заявил Петреус.