Экс-глава ЦРУ: Ограничения на дальнобойные ракеты для Украины снимаются

Анатолий Лапин.  
09.10.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, США


Спешный и неорганизованный вывод американских войск из Афганистана вкупе со слабой реакцией на возвращение в состав России Крыма создал впечатление, что США слабы и нерешительны. Чтобы избавиться от этого имиджа, Штаты вооружают Украину.

Об этом в эфире видеоблога Американского университета в Киеве заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спешный и неорганизованный вывод американских войск из Афганистана вкупе со слабой реакцией на возвращение...

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«Я думаю, что это событие, наряду с другими, такими как минимальная реакция Запада на оккупацию Крыма и Донбасса в 2014-м году, подтолкнула президента Путина к мысли, что реакция США и Запада на дальнейшее вторжение в Украину будет не такой уж и значительной. И он ошибся.

Он считал, что, как сказал Си после нашего ухода из Афганистана, «американцы – ненадежные союзники. И, посмотрите, как прошел этот уход, он был хаотичным, они больше не великая держава».

Я не согласен с обоими этими утверждениями, я думаю, что реакция США и Запада показала, на что мы способны, хотя, конечно, некоторые решения были приняты слишком поздно.

И сейчас мы снимаем ограничения на использование нашей дальнобойной тактической ракеты, армейской тактической ракеты, которую нельзя применять на территории России», – заявил Петреус.

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