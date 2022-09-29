Экс-глава ЦРУ: Операции ВСУ планируют США

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Новости Украины

США участвуют в планировании украинских военных кампаний и поставили в эту страну уже сотни тысяч только крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Петреуса, практически все, кроме боевых действий на местах, Украине помогают делать США.

«Конечно, США и союзники поставляют вам много оружия, вы получаете данные разведки, вы получаете от нас боеприпасы в огромном количестве. Например, 750 тысяч крупнокалиберных снарядов только от США. Для тех, кто далек от этого, объясню – в стандартный грузовик влезает от 40 до 45 снарядов, так что просто представьте себе, сколько тысяч грузовиков везут это все от польской границы через всю страну, которая, к слову, где-то как наш штат Техас», – сказал бывший глава ЦРУ.

«Конечно, вам помогают планировать кампании, но в конце концов это все сводится к одному – качественному и эффективному использованию этих ресурсов», – заявил Петреус.