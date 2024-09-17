Экс-глава ЦРУ требует снять ограничения на удары вглубь России

Анатолий Лапин.  
17.09.2024 11:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад должен снять ограничения на удары своими ракетами вглубь территории РФ, потому что Россия якобы ничем не ответит.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен снять ограничения на удары своими ракетами вглубь территории РФ, потому что Россия...

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«В Вашингтоне сегодня встреча президента с министром иностранных дел Великобритании, там будет госсекретарь Блинкен. Когда они были в Украине, они дали намек на то, что будет снятие ограничений. И это нам открывает двери к очень многим отдаленным базам, площадкам, полигонам в России. Мы видим, что украинцы умеют делать такими ракетами, а с другой стороны – нападения россиян, которые не имеют ограничений по дальнобойности, нападение на Охматдет. Что еще может сделать Россия, чтобы эскалировать это все? Да она уже сделала все, что могла, и сделает что сможет. Калибр не останавливает, взрывной эквивалент, дальнобойность – ничего не останавливает. И нам уже давно нужно было снять все ограничения, чтобы дать возможность Украине вывести свои системы за границы вражеского радиуса. Я не вижу отличия между той стороной, что имеет право наводиться на какие-то цели, и нашей системой вооружения», – заявил Петреус.

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