Экс-глава ЦРУ: Украина уже сбивает более 50% «Шахидов»

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Новости Украины

Для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, которые поражают критически важную инфраструктуру, Киеву жизненно необходима оборонная линия из современных технологий, которых на Украине пока нет

Об этом в рамках «Киевского форума по безопасности» заявил американский генерал, бывший командующий Многонациональными силами в Ираке, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США и Запад должны усилить воздушную оборону Украины. Дроны – это действительно очень большая проблема, потому что против них нет необходимой оборонной линии. Иногда нужно объединять несколько возможностей. Это может быть эшелонированная оборона, это может быть электронная борьба, это может быть сбивание дронов. В других случаях можно использовать какие-то мощные волны. Но все эти технологии пока что не присутствуют на поле боя. Очень много вариантов, каким способом можно противостоять атакам дронов. Мы столкнулись с этой проблемой в Сирии, когда боролись против Исламского государства, и мы пытались отбивать их. Потому что есть так называемые смарт-дроны, которые нашпигованы взрывчаткой. Мы пытаемся усилить оборонительные возможности Украины. Мы видим, насколько уже успешно Украина сбивает эти дроны, больше чем 50% того, что запускается в воздушное пространство страны. Это очень хорошее соотношение. Но даже те, которые долетают, тоже являются смертельными, как мы это увидели. Поэтому продолжаем работать в этом направлении», – заявил Петреус.

В свою очередь экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил не забывать, что, помимо систем ПВО и ПРО, Киеву нужна и натовская авиация.

«Украине необходимы системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это, конечно, объединяется с тем, что Украине чрезвычайно необходимы истребители. Уверен, что в будущем наши партнеры должны принять решение по поводу поставок Украине истребителей натовского образца, как F-16. Потому что украинские войска сейчас полностью совместимы со стандартами НАТО. Нам необходимо переключиться с полностью устарелого вооружения советского образца на новое современное оснащение, которое помогает нам на поле боя», – сказал Яценюк.