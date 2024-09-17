Экс-глава ЦРУ заявил о необходимости мобилизовать молодежь на Украине

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Средний возраст солдата на Украине превышает 40 лет, но на фронт нужно отправлять 19-21 летних прежде, чем требовать оружие.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много чего сводится к возможности Украины генерировать свои резервы и Вооруженные силы. Мы знаем про 61 миллиард, который был утвержден, тем временем в Раде происходили очень горячие дебаты относительно призыва, мобилизации в Украине, и до сих пор осталось немало пробелов в этом законодательстве. В Украине средний возраст тех, кто на фронте, – за 40, а когда я принимал участие в боевых действиях, так это было от 19 до 21 года. Так что процесс генерирования Вооруженных сил очень важен. Я понимаю, что украинцы говорят: «Дайте нам оружие – мы подготовим солдат», но генерация сил должна быть ускорена и улучшена в Украине вместе с предоставлением систем вооружения со стороны Запада», – заявил Петреус.