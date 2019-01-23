Экс-глава «Интерпола»: Нацистские группировки вроде С14 будут зачищены за неделю

23.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Силовые органы Украины контролируют все ультраправые группировки в стране, вплоть до откровенно террористических. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава украинского бюро «Интерпола» Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждое силовое ведомство на Украине контролирует радикальные группировки, к примеру, мы видели представителей организации «С14» на молебне, когда Порошенко привез томос. Но она ведь официально признана террористической. Я не могу себе представить, когда террорист стоит рядом с президентом. Значит это «полезный» террорист.

Хочу отметить, что силовики за неделю могут справиться с этими бандформированиями. Да, для наведения в стране порядка потребуется много времени, но для того, чтобы бывших «ультрас», которых наша страна возвела в ранги героев Родины, поставить на место, нужна всего неделя.

С остальной преступностью будет проблематичное, потому что оружие пошло в массы, ненависть огромная и потребуется больше времени для наведения порядка», – пояснил Куликов.