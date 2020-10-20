20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Экс-глава Интерпола поймал соратника Медведчука на грязной манипуляции


Претендуя на нишу «правдорубов» украинской политики, лидеры партии Виктора Медведчука ОПЗЖ старательно не замечают никаких изъянов за своими депутатами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одной партии ОПЗЖ разные группировки поддерживают, финансируют разных кандидатов (в мэры Киева – ред.) Единая наша партия, которая нам даёт «светлое будущее», показывает, как мы должны жить, что неправильно.

Правильно говорит Ренат Кузьмин (бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ – ред.): в Киеве разворовывается 60 миллиардов гривен ежегодно. Ну, прав!

Один вопрос: Ренат Равельевич, а кем разворовывается? Не вашей ли партии чудак, который Виталика (мэр Киева Кличко – ред.) держит, не им ли разворовывается? Так собери заседание, скажи: вот, негодяй, вместе с Кличко разворовывает.


Они уже там поделились внутри себя – один этого поддерживает, другой другого, а потом собираются и на этом, наверное, о чём-то договариваются, места делят», – заявил Куликов.

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