Экс-глава Интерпола поймал соратника Медведчука на грязной манипуляции
Претендуя на нишу «правдорубов» украинской политики, лидеры партии Виктора Медведчука ОПЗЖ старательно не замечают никаких изъянов за своими депутатами.
Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В одной партии ОПЗЖ разные группировки поддерживают, финансируют разных кандидатов (в мэры Киева – ред.) Единая наша партия, которая нам даёт «светлое будущее», показывает, как мы должны жить, что неправильно.
Правильно говорит Ренат Кузьмин (бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ – ред.): в Киеве разворовывается 60 миллиардов гривен ежегодно. Ну, прав!
Один вопрос: Ренат Равельевич, а кем разворовывается? Не вашей ли партии чудак, который Виталика (мэр Киева Кличко – ред.) держит, не им ли разворовывается? Так собери заседание, скажи: вот, негодяй, вместе с Кличко разворовывает.
Они уже там поделились внутри себя – один этого поддерживает, другой другого, а потом собираются и на этом, наверное, о чём-то договариваются, места делят», – заявил Куликов.
Спасибо!
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