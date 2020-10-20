Экс-глава Интерпола поймал соратника Медведчука на грязной манипуляции

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Претендуя на нишу «правдорубов» украинской политики, лидеры партии Виктора Медведчука ОПЗЖ старательно не замечают никаких изъянов за своими депутатами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одной партии ОПЗЖ разные группировки поддерживают, финансируют разных кандидатов (в мэры Киева – ред.) Единая наша партия, которая нам даёт «светлое будущее», показывает, как мы должны жить, что неправильно.

Правильно говорит Ренат Кузьмин (бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады от ОПЗЖ – ред.): в Киеве разворовывается 60 миллиардов гривен ежегодно. Ну, прав!

Один вопрос: Ренат Равельевич, а кем разворовывается? Не вашей ли партии чудак, который Виталика (мэр Киева Кличко – ред.) держит, не им ли разворовывается? Так собери заседание, скажи: вот, негодяй, вместе с Кличко разворовывает.

Они уже там поделились внутри себя – один этого поддерживает, другой другого, а потом собираются и на этом, наверное, о чём-то договариваются, места делят», – заявил Куликов.