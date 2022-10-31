Экс-глава Керчи, ушедший добровольцем в СВО, ранен на фронте

31.10.2022  16:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 428
 
Война, Дзен, Крым, Россия


Экс-глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, который ушел добровольцем на передовую в качестве военврача, получил контузию во время артобстрела. Сейчас он находится в госпитале на лечении, но после выписки намерен вернуться в строй, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совсем недавно наша военная часть попала под артобстрел, когда мы передвигались несколько десятков километров по тяжелой, лесной, постоянно обстреливаемой дороге.  Во время атаки я получил травму головы. Спасибо коллегам, слух уже восстанавливается. Через пару недель я уже встану в строй и вернусь к обязанностям военного врача», – сообщил Подлипенцев в эфире «Радио Крым».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Экс-глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, который ушел добровольцем на передовую в качестве военврача, получил...

Экс-глава керченской администрации рассказал, как принял решение идти добровольцем в зону СВО.


«В августе, когда мы наблюдали проблемы на харьковском направлении, я принял для себя решение стать участником СВО. В военкомате мне предложили пойти добровольцем, так как по критериям возраста и не только под мобилизацию я не подхожу. Через систему «БАРС» я оказался в составе казачьей бригады «Дон», чем очень горжусь. Моя семья и коллеги по работе отнеслись с пониманием и поддержали это решение», – уточнил Подлипенцев.

По его словам, сейчас военным медикам очень нужны расходные материалы, гемостатические повязки, кровоостанавливающие препараты, анальгетики и антибиотики.

Напомним, экс-глава Керчи находится на Николаевско-Херсонском направлении. По специальности Подлипенцев травматолог-ортопед, и после отставки с должности градоначальника вел медицинскую практику в Новороссийске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть