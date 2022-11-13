Экс-глава ЛНР: Кремль должен дать чёткий ответ о будущем Херсона

Высшее руководство России должно дать чёткие разъяснения относительно Херсона, который остаётся неотъемлемой частью РФ по Конституции.

Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил экс-глава ЛНР российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На любое фактическое событие мы должны смотреть в первую очередь с юридической точки зрения….

Остаются вопросы с точки зрения политической ответственности, вопросы с точки зрения юридических обоснований. Если мы провели там референдумы, проголосовало огромное количество людей, если мы приняли изменения в Конституцию, то есть, это – территории Российской Федерации. И здесь нужно отвечать на эти вопросы.

Это теперь оккупированная территория? Или это территория чего сейчас?

Эти ответы для человека, который привык жить в каких-то рамках права (оставим за рамками патриотизм, отношение правильно – не правильно), но любой гражданин РФ привык ориентироваться на правила, которые устанавливает закон, и здесь у нас сейчас очень узкое место», – сказал Баширов.