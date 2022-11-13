Экс-глава ЛНР: Кремль должен дать чёткий ответ о будущем Херсона

13.11.2022  06:47 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Херсон


Высшее руководство России должно дать чёткие разъяснения относительно Херсона, который остаётся неотъемлемой частью РФ по Конституции.

Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил экс-глава ЛНР российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Высшее руководство России должно дать чёткие разъяснения относительно Херсона, который остаётся неотъемлемой частью РФ...

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«На любое фактическое событие мы должны смотреть в первую очередь с юридической точки зрения….

Остаются вопросы с точки зрения политической ответственности, вопросы с точки зрения юридических обоснований. Если мы провели там референдумы, проголосовало огромное количество людей, если мы приняли изменения в Конституцию, то есть, это – территории Российской Федерации. И здесь нужно отвечать на эти вопросы.

Это теперь оккупированная территория? Или это территория чего сейчас?

Эти ответы для человека, который привык жить в каких-то рамках права (оставим за рамками патриотизм, отношение правильно – не правильно), но любой гражданин РФ привык ориентироваться на правила, которые устанавливает закон, и здесь у нас сейчас очень узкое место», – сказал Баширов.

По его словам, оставление новых территорий дискредитирует российскую государственность.

«Не будем говорить, что «я верю, что освободим», или ещё что-то. Нельзя повторять создание этих коллизий, потому что они, на самом деле, разрушают наше государство» – объяснил эксперт.

По его словам, власти необходимо налаживать коммуникации с населением относительно всего происходящего вокруг СВО.

«Потому что если вы что-то обещаете как государственная власть, а потом это не случается, или вы не объясняете это, и что вы дальше будете делать, это порождает правовой нигилизм. Эти последствия важны, их нельзя откладывать от ситуации, которая складывается с тем, что сейчас происходит, и с тем, что сейчас называют СВО. Всё-таки, с моей точки зрения, это война», – подчеркнул Баширов.

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