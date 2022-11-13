Экс-глава ЛНР заявил, что «Мрия» под Киевом была уничтожена специально
Угроза применения Украиной грязной ядерной бомбы была первостепенной причиной, по которой Россия начала СВО и первой нанесла удар.
Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил экс-глава ЛНР, российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Была информация, что Киев получил возможность изготовить много «грязных бомб». Которые он собирался распространить вдоль границы с РФ, после этого был план начать наступать на Донбасс и на Крым. И после этого они бы вышли с ультиматумом: «ребята, начнёте защищать Донбасс и отбивать Крым, мы взорвём грязные ядерные бомбы, и вы получите реальную проблему в своих приграничных областях». Обратите внимание, они к этому вернулись месяц назад, когда мы начали опять поднимать эту историю с «грязной бомбой».
Вспомните, как начиналась СВО. Куда мы в первую очередь заехали? Под Киев и на Чернобыльскую АЭС. То есть наши спецназовцы быстро высадились, в первую очередь, под Киев. Две точки, где можно было разрабатывать эти грязные ядерные бомбы, используя радиоактивные материалы, которые используются для производства энергии на атомных станциях. Это был Киевский институт и Харьковский институт. И очевидно какое-то количество этих радиоактивнчх материалов хранилось на ЧАЭС», – рассказал эксперт.
По его словам, самый большой самолет в мире «Мрия» был уничтожен под Киевом специально, а не в результате случайности в ходе боев в Гостомеле, как считалось ранее.
«Очевидно, наши там высадились, под Гостомелем уничтожили самолёт «Мрия», способный перевозить многотонные изделия на данные расстояния, и после этого мы оттуда ушли. В Харьков зайти не удалось, но мы разбомбили единственный институт, который работает по линии термоядерных исследований. Один единственный институт, который у них остался – в Киеве. А дальше началась вот эта военная заварушка. Были мы готовы к такой длительной истории? Нет», – добавил Баширов.
Спасибо!
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