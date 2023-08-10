Экс-глава МГБ ДНР: Август и сентябрь будут непростыми на фронте

В ближайшие два месяца российская армия столкнётся с финальной фазой наступления ВСУ и серьёзной активизацией боевых действий.

Об этом в интервью российскому публицисту Дмитрию Лобанову заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров Союза добровольцев Донбасса полковник ФСБ Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В августе будут ожесточённые боевые действия. Ожесточённые и очень тяжёлые по целому ряду направлений. Мы только подходим к кульминации этого контрнаступа, где будут задействованы большие бронетехники и личного состава. И направлены они будут на прорыв. И поэтому август и сентябрь будут непростыми месяцами», – сказал полковник.

Он подчеркнул, что в этих условиях россиянам необходимо помогать фронту, а не скрывать проблемы.

«В этой ситуации мы должны всячески помогать фронту. Меньше разговоров и больше практических вещей. И самое главное – выводов из тех проблем, которые возникают.

Эти идиоты, которые говорят: «Давайте об этом не будем говорить». А а что, у нас радиостанций от этого добавится, беспилотников? Начальство у нас великое, оно само обо всё догадается. Это не значит, что всё, надо прекращать критику. Это значит, что решения надо принимать соответствующие, тогда и критиканства не будет», – добавил Пинчук.