Экс-глава МГБ ДНР Пинчук: Я знаю, как мирно успокоить Пригожина

Ситуация с мятежом Евгения Пригожина все еще может разрешиться мирно, но для этого нужно создать комиссию, которая разобралась бы по существу с претензиями, которые озвучивает руководитель ЧВК.

Об этом в беседе с «ПолитНавигатором» заявил экс-глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук.

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По его мнению, если сейчас силой задавить «Вагнер», то вопросы и претензии никуда не денутся и сохранятся в будущем:

«В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по 279-й статье «Мятеж». Если вы заглянете в Уголовный кодекс, то увидите, что мятеж образует состав преступления тогда, когда он сопровождается политическими требованиями, связанными со сменой власти. Я не слышал никаких политических требований от Пригожина, поэтому считаю, что, так как обе стороны имеют свой силовой компонент, они должны прислушаться к голосу разума. С одной стороны, в воюющий период внутренние разборки контрпродуктивны. Как известно, двери крепости открываются изнутри. С другой стороны, я считаю, что достаточно сформировать, анонсировать государственную комиссию по разбирательству, в которую бы вошли разные представители, в том числе и гражданского общества, по разбирательству тех фактов, которые стали причиной напряжения. Заявления Пригожина связаны с тем, что, по его мнению, произошли какие-то элементы предательства со стороны военного руководства, некомпетентность, что повлекло за собой очень тяжелые последствия. Но игнорировать такие слова тоже нельзя – просто уничтожить «Вагнер» и Пригожина, то все равно эти слова повиснут в воздухе, и рано или поздно кто-то эти слова вспомнит вновь. Поэтому самый рациональный путь в этой ситуации – это формирование какого-то полноценного органа, который бы внес ясность в эти разбирательства. Я думаю, что для значительной части бойцов «Вагнера» это тоже станет отрезвляющим фактором, когда выяснится, что их чаяния и проблемы, с которыми они обратились вот так, не найдя другого способа, к обществу, государству, к народу. Если они не обоснованы – значит, будет заключение на эту тему, что они – не обоснованы, люди ошибались. Если обоснованы, думаю, Пригожин готов пойти в тюрьму с Шойгу и Герасимовым, или сам, или они без него – это зависит от фактов, а не от эмоций. Помимо сотрясания оружием с обеих сторон, нужно по существу проблемы разобраться. И я уверен, что никакие танки «Вагнера» никуда после этого ехать не будут, если будет сказано: «Парни, давайте придем в чувство и разберемся в ваших обвинениях по фактам»… А так прямо эскалировать ситуацию с двух сторон – это закончится кровопролитием, которое никому не нужно».

При этом, Пинчук отмечает, что ситуация так или иначе разрешится в пользу государства:

«Ситуация разрулится или не разрулится в зависимости от принимаемых решений. Если решения будут связаны только со взаимными упреками и взаимной демонстрацией силы, то, конечно же, она разрулится определенным образом. В итоге, конечно, победит государство, но для этого зачем-то нужно будет пролить кровь. Я считаю, что этого нужно избежать, пока такая возможность есть».

При этом, Пинчук отмечает, что фронт в зоне СВО вряд ли посыплется, и российские военные продолжат выполнять задачи:

«Чем таким Украина могла бы воспользоваться? Войска остаются на линии боевого соприкосновения и, насколько мне известно, существенной дестабилизации боевой работы нет. Чем пользоваться, если войска, силы и средства остаются на месте? Пока для этого существенных предпосылок нет. Если вдруг будут приняты, с моей точки зрения, ошибочные решения по стягиванию сил, по дальнейшей боевой эскалации, тогда, конечно. Но я считаю, эти решения были бы ошибкой – сейчас нужно снять напряжение, возможности для этого есть».