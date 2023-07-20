Экс-глава МГБ ДНР увидел опасные подводные камни в отмене зерновой сделки

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«Зерновая сделка» позволяла России обезопасить Приднестровье.

Об этом первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, отвечавший за антитеррор в ПМР, заявил в эфире Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там вокруг «зерновой сделки» очень много всяких кулуарных процессов. Самый очевидный – это фактор Приднестровья. Считалось, что фактор зерновой сделки обеспечивает некую зону безопасности вокруг Одессы, Николаевского направления и Приднестровья. Соответственно, прекращение «зерновой сделки» повышает риски на Приднестровском направлении, где есть российская группировка и российские склады», – сказал Пинчук.

По его мнению, Запад успел подготовить альтернативные пути поставок украинского зерна через Молдову.

«Для Украины отмена «зерновой сделки» большого ущерба не нанесет. Потому что все это время оборудовались альтернативные пути через Дунай, через Джурждулештский порт – румынское направление, молдово-украинский трафик. Оборудовались портовые условия для приема крупногабаритных зерновых кораблей и каналы поставок. Они не сидели на месте», – сказал Пинчук.

Кроме того, считает он, «зерновая сделка» позволяла России отчасти контролировать поставки западных вооружений на Украину.

«На каком-то этапе «зерновая сделка» большой практический смысл начала терять. Нам бы ее не заключать. Но после того, как они получили возможность альтернативных поставок, какой-то интерес появился и у нас. Но и риски достаточно велики. Перенаправление трафика поставок – это речь не только о зерне. Это поставки личного состава, бронетехники и так далее. То это худо-бедно на глазах проходило. Была информация о том, что используют зерновой коридор, но это все было контрабандно и условно, а когда этот трафик идет без какого-то нашего участия, понятно, что и объемы будут совершенно другими», – считает Пинчук.