Экс-глава MI5 негодует: Британская молодежь поддерживает пророссийские силы и нарративы

Игорь Шкапа.  
16.10.2026 23:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 7093
 
Великобритания, Дзен, Конфликт, Кризис, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Украина


Британским подросткам нужно запретить пользоваться социальными сетями, не давая им возможности общаться с зарубежными пользователями.

Об этом на конференции, организованной британским аналитическим центром RUSI, заявил бывший генеральный директор контрразведки MI5 Джонатан Эванс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британским подросткам нужно запретить пользоваться социальными сетями, не давая им возможности общаться с зарубежными...

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«Я лично поддерживаю запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет. Я думаю, мы провели совершенно неконтролируемый эксперимент, подвергнув множество молодых людей воздействию самых разных факторов, о которых мы, кто-то вроде меня, понятия не имеет, что это такое.

Вы помещаете их в их спальни и говорите: «Вот и все. Вы можете пойти и поговорить с кем угодно в мире, а мы посмотрим, что из этого выйдет». Это не кажется мне гениальным», – сказал выступающий.

Он процитировал нынешнего главу MI5 Кена Маккаллума, который сообщил, что сегодня им приходится расследовать дела в отношении очень молодых людей.

«И знаете, что большая часть поддержки крайне правых находится среди очень молодых людей, что является пугающей перспективой. Если вы посмотрите на поддержку АдГ на недавних выборах в Германии, огромная доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет голосовала за АдГ. АдГ – это фашистская организация, поддерживаемая Россией!

Так что – что-то идет не так. И отчасти это связано с условиями, которые мы создаем для молодежи. Они просто думают: «Ну что, черт возьми, я могу получить от этого общества?», – тревожится Эванс.

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English version :: Читать на английском Экс-глава MI5 негодует: Британская молодежь поддерживает пророссийские силы и нарративы

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