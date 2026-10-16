Экс-глава MI5 негодует: Британская молодежь поддерживает пророссийские силы и нарративы
Британским подросткам нужно запретить пользоваться социальными сетями, не давая им возможности общаться с зарубежными пользователями.
Об этом на конференции, организованной британским аналитическим центром RUSI, заявил бывший генеральный директор контрразведки MI5 Джонатан Эванс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я лично поддерживаю запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет. Я думаю, мы провели совершенно неконтролируемый эксперимент, подвергнув множество молодых людей воздействию самых разных факторов, о которых мы, кто-то вроде меня, понятия не имеет, что это такое.
Вы помещаете их в их спальни и говорите: «Вот и все. Вы можете пойти и поговорить с кем угодно в мире, а мы посмотрим, что из этого выйдет». Это не кажется мне гениальным», – сказал выступающий.
Он процитировал нынешнего главу MI5 Кена Маккаллума, который сообщил, что сегодня им приходится расследовать дела в отношении очень молодых людей.
«И знаете, что большая часть поддержки крайне правых находится среди очень молодых людей, что является пугающей перспективой. Если вы посмотрите на поддержку АдГ на недавних выборах в Германии, огромная доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет голосовала за АдГ. АдГ – это фашистская организация, поддерживаемая Россией!
Так что – что-то идет не так. И отчасти это связано с условиями, которые мы создаем для молодежи. Они просто думают: «Ну что, черт возьми, я могу получить от этого общества?», – тревожится Эванс.
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