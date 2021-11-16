Экс-глава МИД Британии предлагает ввести в Боснию усиленный контингент НАТО

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-лидер Консервативной партии Уильям Хейг заявил, что в Боснии и Герцеговине Россия пыталась помешать стремлению миллионов людей жить в стабильных и западноориентированных государствах.

Об этом Хейг написал в авторской статье для Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уильям Хейг написал, что «история много раз показывала, что мы игнорируем опасности на Западных Балканах».

«Это был эпицентр войны в 1914 году и арена самых кровопролитных войн в Европе 90-х годов. Здесь Россия пыталась помешать стремлению миллионов людей жить в стабильных и западноориентированных государствах, – написал британец. – Попытка государственного переворота в Черногории, вмешательство в референдум в Северной Македонии, а также усиление давления на политическую и деловую жизнь в Сербии. Чтобы завершить хаос, ЕС закрыл свои двери для дальнейшего расширения, а Великобритания потеряла свое влияние из-за Brexit».

По мнению дипломата и политика, Запад, включая Великобританию, не может позволить себе игнорировать события на Балканах.

«Небольшой контингент европейских вооруженных сил, более известных как EUFOR, должен быть усилен войсками НАТО, развернутыми в стратегически важных районах, таких как Брчко и аэропорт Тузла. Звучит драматично, но только сила и решимость уведут нас от больших неприятностей. Крах в Афганистане показывает, что происходит, когда Запад теряет бдительность. Нельзя допустить того же на европейском континенте. Запад должен смотреть в холодные глаза Владимиру Путину и противостоять его тактике. Балканы – ключевое место для начала реализации этого плана», – заявил Уильям Хейг.