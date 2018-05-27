27.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Экс-глава МИД ДНР осадил украинского олигарха из “Оппоблока”

Украинский олигарх Борис Колесников, депутат Верховной Рады от «Оппоблока», предает свою малую Родину, призывая бороться за возвращение украинского флага над Донецком.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-глава МИД ДНР Александр Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так он отреагировал на публичные выступления Колесникова, который объявил главной целью – возвращение флага Украины над Донецком и проведение в столице ДНР выборов по украинским законам.

«Место, куда вы можете себе вставить украинский флаг, в приличном обществе упоминать не принято. Вот кто мне объяснит? Ты же здесь вырос, здесь твой дом! Сейчас украинские националистические ублюдки утюжат твою землю! И ты смеешь что-то говорить об украинском флаге? Не зря сказано: у олигарха нет ни национальности, ни Родины. Шваль перекатная», – написал Александр Кофман.