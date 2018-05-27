Политнавигатор - Новости России и Украины
27.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
  3 617 просмотров
Донбасс, Политика, Украина

Экс-глава МИД ДНР осадил украинского олигарха из “Оппоблока”


Украинский олигарх Борис Колесников, депутат Верховной Рады от «Оппоблока», предает свою малую Родину, призывая бороться за возвращение украинского флага над Донецком.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-глава МИД ДНР Александр Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Так он отреагировал на публичные выступления Колесникова, который объявил главной целью – возвращение флага Украины над Донецком и проведение в столице ДНР выборов по украинским законам.

«Место, куда вы можете себе вставить украинский флаг, в приличном обществе упоминать не принято. Вот кто мне объяснит? Ты же здесь вырос, здесь твой дом! Сейчас украинские националистические ублюдки утюжат твою землю! И ты смеешь что-то говорить об украинском флаге? Не зря сказано: у олигарха нет ни национальности, ни Родины. Шваль перекатная», – написал Александр Кофман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть