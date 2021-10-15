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15.10.2021 13:09 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Экс-глава «МИД» Косово в ужасе: «Москва и Белград строят Сербский мир»

Бывший «министр иностранных дел Косово» Энвер Ходжай заявил, что Россия и Сербия совместно дестабилизируют...

Бывший «министр иностранных дел Косово» Энвер Ходжай заявил, что Россия и Сербия совместно дестабилизируют БиГ, Черногорию и Косово.

Подобные мысли сепаратистский деятель опубликовал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Россия и Сербия делают в Боснии и Герцеговине через своего представителя Додика и Республику Сербскую, аналогично тому, что они делают в Косово и Черногории, – написал Ходжай. – Они пытаются ввести регион в хаос и построить Сербский мир».

По мнению представителя албанской элиты Косово, только «Соединенные Штаты и ЕС могут защитить мир и то, что было достигнуто за последние десятилетия».

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