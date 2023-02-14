Экс-глава МИД Литвы причитает: Денег на восстановление Украины может не хватить

Вадим Москаленко.  
14.02.2023 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Литва, Украина, Финансы


Западные поставки вооружений Украине позитивно отразятся на ходе конфликта и скорейшем его завершении, поскольку данная война для Запада обходится так дорого, что замороженных российских активов может не хватить.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если не уменьшится эта помощь [Украине], если она будет эффективно и вовремя, что очень важно, чтобы не продлился этот конфликт слишком долго. Тем более, что проблема не только проблема та, самая главная, что погибают мирные люди, но в том числе это очень дорого, разрушается страна, и чем больше она будет разрушаться, тем дороже её будет восстанавливать. Даже этих замороженных российских денег не хватит, надо всем вместе как-то восстанавливать очень большую страну Украину», – сказал дипломат.

«Я думаю, что если убрать все эти «если», то этот год будет последним, исходя из активизации этого конфликта. И поставить на место Россию и всех тех, кто пошёл на эту авантюру. Это задача минимум, но и, наверное, самая главная задача в этом году», – заверил Линкявичюс.

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