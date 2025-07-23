Экс-глава МИД Польши: Patriot не пропустят на Украину – пока не покается за Волынскую резню

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Яцек Чапутович, возглавлявший в 2018-20 годах МИД Польши, сокрушается по поводу охлаждения отношений между Варшавой и Киевом из-за нежелания последнего признать вину бандеровцев за Волынскую резню.

«Политика диалога была заменена принципом «око за око». Когда Сейм ввел государственный праздник – национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, Верховная рада признала переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах незаконным и преступным актом», – напоминает Чапутович на страницах Rzeczpospolita.

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Он иронично даёт понять, что отношениям Киева и Варшавы ещё есть, куда ухудшаться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».