Экс-глава МИД России: Украина – один из «звоночков» угрозы ядерного апокалипсиса

01.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Мир втягивается в новую гонку вооружений с непредсказуемыми последствиями, в том числе, не исключается и угроза ядерного конфликта. Договоры по безопасности не выполняются, пример – кризис на Украине и Ближнем востоке.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политический диалог по принципиальным вопросам глобальной безопасности практически не ведется, договоры и соглашения в области безопасности разваливаются или не соблюдаются. Мир последовательно втягивается в новую гонку качественно новых вооружений с непредсказуемыми последствиями. Региональные конфликты становятся глобальными: никогда раньше на Ближнем Востоке военные России, США, европейских государств не находились в непосредственном соприкосновении. То же самое можно сказать об украинском кризисе», – сказал он.

«Мир уже вступил в зону повышенных рисков безопасности – как глобальной, так и региональной. Это уже не вопрос какого-то отдаленного или даже ближайшего будущего, а вопрос настоящего», – подчеркнул экс-глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос журналиста, угрожает ли миру ядерная катастрофа, если США и Россия не инициируют переговоры по снятию напряженности, Иванов ответил: «К сожалению, я бы не исключал и такого варианта».