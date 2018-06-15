15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Экс-глава МИД Украины: хватит уговаривать Москву, пора давить на страны ЕС

Нормандский и минский форматы – бесполезные средства для уговоров Москвы, необходимо настращать Европу так, чтобы страны ЕС почувствовали со стороны России угрозу своему существованию.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны ждать ещё 10-20 лет, пока у пана Путина проснётся что-то человеческое, и он решит остановить этот конфликт. Что на Донбассе, что в Приднестровье, что в Нагорном Карабахе или в Грузии и так далее. Нам не стоит ждать, пока что-то произойдёт в Москве. Нам нужно вынудить Москву делать так, как нужно всем остальным», – считает экс-министр.

«Если бы нам удалось поставить на свою сторону весь западный мир и объяснить ему, что в действительности речь идёт об угрозе его существования, о том, что на карту поставлена, собственно, современная система международных отношений, действующей все послевоенные годы, то тогда у нас есть шанс вывести перед Путиным такое меню санкций, которое ему очень дорого обойдётся», – мечтает Огрызко.

«Если мы будем продолжать уговаривать, организовывать те или иные форматы, встречаться в Берлине или Минске, это навряд ли будет действенным и эффективным», – заявил украинский дипломат.