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Украина имеет успешный опыт шантажа России во времена президентства Виктора Ющенко, когда Киев «кошмарил» Черноморский флот и вынудил Москву пойти на уступки.

Об этом заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, позабыв упомянуть, что итогом описанной «истории успеха» с созданием проблем для русского флота стала потеря Крыма украинской державой.

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Огрызко в эфире блога «Лицо независимости» поделился впечатлениями от работы с российскими дипломатами – принудить их к переговорам о перспективах вывода Черноморского флота из Крыма во времена президентства Ющенко удалось шантажом.

Украина тогда стала требовать от российских моряков согласования с Киевом всех передвижений по Севастополю вне границ воинских частей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как-то президенту говорю: «Нам нужно переходить от уговоров к определенным формам давления». Они же не Севастополь взяли в аренду, они взяли в аренду только конкретные военные объекты, военные части. Чтобы проехать между частью А и частью Б, нужно получить разрешение. Когда они только это услышали, то уже начали дергаться. А когда мы подготовили соответствующие указы, и президент их подписал, то все изменилось в момент… Все, когда ты их ставишь в ситуацию, когда им прижимается хвост, тогда начинается совсем другая история. Если перепрыгнуть к нашим событиям, – как только мы получаем необходимое оружие, которое заставит их отползать, поверьте, тогда Путин будет трижды в день кричать, что он хочет начать переговоры. Он скажет: «Мы все поняли, все хорошо, давайте начинать переговоры. Конечно же, на наших условиях, но давайте». Так вот, вопрос в том, когда мы сможем найти инструменты, благодаря которым они поймут, что еще немного, и будет совсем плохо. Вот и все – вся логика российской дипломатии», – разглагольствовал Огрызко.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия заждалась возвращения в свой состав Одессы.