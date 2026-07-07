Экс-глава МИД Украины: «Минобороны Польши нас презирает»

Игорь Шкапа.  
07.07.2026 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Отказ Польши передавать Украине списанные самолеты – это демонстрация презрения к Киеву.

Об этом в эфире канала «Лига» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Польши передавать Украине списанные самолеты – это демонстрация презрения к Киеву. Об этом...

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«Меня очень раздражают – я хотел сказать беспокоят, но это было бы слишком дипломатично – высказывания некоторых представителей минобороны на уровне заместителя министра, что вроде бы мы не передаем вам старые советские самолеты, поскольку вы не передали нам какие-то дроновые технологии», – возмущался экс-министр.

По его словам, такие заявления из Варшавы на Украине воспринимаются негативно.

«Я бы назвал это смесью презрения, какой-то внутренней игры и желания снять с себя политическую ответственность. И третье – какой-то элемент насмешки», – сказал Климкин.

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