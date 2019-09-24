24.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Экс-глава МИД Украины: Мы одни против трех больших государств

Так называемая «формула Штайнмайера», предполагающая проведение выборов и утверждение спецстатуса Донбасса, согласована Германией, Францией и Россией.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что мы сегодня находимся под влиянием наших партнеров. Когда говорят, что «формула Штайнмайера несогласована – это правда. Они не согласована в Украине, но есть такое впечатление, что она между немцами и французами согласована, а, возможно, и с россиянами. И в такой ситуации Украина, когда речь идет о четырёхстороннем формате, мы одни против трех позиций больших, мощных стран. В этой ситуации крайне необходимо украинцам иметь свою позицию. Но мы же ее не понимаем», – заявил Кожара.

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