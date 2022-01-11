Экс-глава МИД Украины: Наступление со стороны Белоруссии неизбежно

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Новости Украины

Белоруссия для Украины стала потенциальным источником опасности.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, Белоруссия стала «инструментом угрозы».

«Но мы же оцениваем не угрозу со стороны Лукашенко, а российскую угрозу через Белоруссию. Мы знаем, что под видом тренировочных баз там появляются российские самолеты Су-30, появляются спецподразделения, появляются средства ПВО, много еще чего-то абсолютно нового», – сказал экс-министр.

«Они усиливаются, очень постепенно усиливаются. Это означает, что в нужный момент они просто пойдут вперед или перетянут части через белорусскую границу. Белоруссия теперь является потенциальным источником опасности российской для Украины. Все», – резюмировал Климкин.