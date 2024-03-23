Экс-глава МИД Украины: «Никаких переговоров – лучше думать, что делать с построссией»

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На Киевском форуме по безопасности экс-посол по особым поручениям Госдепа США Стивен Сестанович сказал в лицо бывшему главе МИД Украины Владимиру Огрызко, что тот работает на Владимира Путина.

К такому выводу американец пришёл после идиотского комментария Огрызко о перспективах переговоров с РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если представить, что есть люди, которые живут на Луне, значительно легче было бы найти определённый компромисс с ними, чем с русскими. Это мой вывод с середины 90-х годов. Потому что русские врут на каждом шагу, это характер этих людей, их природа. [Лучше подумать], что нам делать с построссийской территорией. Говорить сейчас о переговорах – мы собираемся похоронить международное право? Похоронить международный порядок, который у нас есть сейчас? Что это означает – начать переговоры с агрессором?» – возмущался украинский экс-министр. «Намного интереснее было бы обговорить будущее этой построссии или постсоветской России. И в этом смысле есть причины начать переговоры о формах этого нового государства на этой территории – её демилитаризации, денуклеаризации и так далее. Это было бы намного умнее», – сказал Огрызко.

Стивен Сестанович посоветовал украинскому коллеге прекращать «помогать Путину».

«То, как мы говорим о будущем, мы должны отходить от помощи Путину. Говорить не о построссийской территории – этим мы помогаем Путину. Потому что Путин как раз заявляет, что Запад так и пытается расколоть Россию. Тот успех, которого он достиг в создании националистического консенсуса на территории России, частично заключается в том, что он смог убедить свой народ, что Запад спит и видит, чтобы расколоть Россию. Мы не должны ему здесь помогать», – предупредил американец.