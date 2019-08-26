Экс-глава МИД Украины призвал Запад расчленить Россию на 10 «стран»

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад может смело «разваливать Россию», потому что с десятью «столицами» торговать выгоднее, чем с одной. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам отставного дипломата, успех этой стратегии показал опыт развала Советского Союза.

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«Оказалось, что и США, и ключевые страны западной Европы сейчас со странами постсоветского пространства торгуют значительно больше, чем это было тогда… На самом деле, аргумент, что нужна одна точка в России, одна столица, потому что без этого мы не можем торговать, и это будет меньше и хуже, она не срабатывает.

На самом деле, если вместо одной точки будет 7,8,9,10, то, поверьте, торговля будет развиваться не меньше. Потому нам нужно и этот аргумент четко и ясно доносить, что не бойтесь.

Ну, был Советский Союз, не стало его – что-то произошло глобально опасное? Нет, не произошло. И в этом случае ничего не произойдет – ну, будет вместо одной страны десять стран, будете торговать дальше – нет проблем», – заявил Огрызко.