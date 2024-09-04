Экс-глава МИД Украины: Русские понизят порог в ядерной доктрине до уровня взводного командира

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Печально осознавать, что для западного политического руководства ядерная угроза со стороны России – это до сих пор «ужас, кошмар и катастрофа».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины и отъявленный русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал заявление замминистра МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия может изменить собственную ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с проведением СВО на Украине.

«Сигнал заключается в том, что «мы пересматриваем доктрину для того, чтобы опустить порог применения». То есть в нынешней – много предусловий, что должно произойти, чтобы его применить. Сейчас переписывают эту часть, где будет сказано, что если иностранный солдат ступил на священную землю великой Руси, то это будет основанием для того, чтобы применить ядерное оружие. Потому что сейчас там написано – в случае, если это будет угрожать самому существованию Российской государственности, приблизительно так. А тут будет прописано, что этот порог опустится до уровня взводного командира, который скажет, там на нас напали на каком-то пограничном переходе – можем применять ядерное оружие. Это очередной шантаж», – уверял Огрызко.

«Оружие не будет применено – об этом говорят все специалисты, которые хоть немного разбираются в этих темах. Но для западного политического руководства – «это катастрофа, это кошмар, это ужас». И на этом ужасе Кремль играет уже десятилетия. А сейчас оно уже перешло в свою финальную стадию», – злился экс-министр.