18.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Экс-глава МИД Украины: США могут разменять нас, Киев превратился в головную боль Запада

США могут использовать Украину для решения приоритетных для себя вопросов внешней политики. Об этом министр иностранных дел при президенте Януковиче Леонид Кожара заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Если мы посмотрим пять главных вопросов внешней политики США, Украины там нет. Украина (мы сами так себя поставили) является сегодня разменной монетой. К сожалению, может случиться, что нас разменяют на те пять приоритетов американской внешней политики», – сказал Кожара.

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Он полагает, что отношения Украина-ЕС за последние четыре года трансформировались «с большого знака плюс на большой знак минус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тогда Украина рассматривалась в ЕС как возможность: новый рынок, новая политическая поддержка, инфраструктура. Сегодня мы превратились в головную боль. Поэтому, когда ЕС рассматривает украинский вопрос, главная цель – не помочь, а минимизировать проблемы», – сказал Кожара.