Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

25.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, бывшего директора телеканала «Интер».

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Тело Старицкого было обнаружено в ночь на 22 февраля в доме Кожары под Киевомсо следами огнестрельного ранения из наградного оружия хозяина жилища.

Кожара и его супруга утверждали, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

Однако, как настаивает Геращенко, следователи и прокуроры после проверки отвергли версию самоубийства.

Кожара возглавлял МИД Украины во времена президентства Виктора Януковича с 2012 по 2014 год – как раз в период «многовекторной» политики, когда Киев торговался с Москвой за вступление в Таможенный союз, угрожая подписанием соглашения об ассоциации с ЕС (что, в итоге, и привело к перевороту).

Кожаре приписывались хорошие связи на Западе – в свое время он работал послом в США и Швеции. Возможно, именно это и позволило экс-министру остаться на Украине после победы Евромайдана.

В июле 2015-го Леонид Кожара опубликовал в своем Фейсбуке копию письма, которое якобы написал премьер-министру Яценюку американский сенатор Ричард Дурбин – с предложениями о перестановках в правительстве. Смысл компромата был в том, чтобы показать внешнее управление украинской властью из США.

Кожара пытался запустить свой партийный проект «Социалисты». В 2017 году в Киеве члены партии вышли на митинг против переименования проспекта Генерала Ватутина в честь командира УПА Романа Шухевича. Однако акция была сорвана представителями националистических организаций. Впоследствии Кожара покинул партию.