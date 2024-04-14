Экс-глава МИД Украины замыслил «поймать Китай на крючок»

Украинские дипломаты должны воспользоваться желанием Пекина сохранить доступ на европейские рынки.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В Пекине начали думать: «А где наш геополитический манёвр? Мы когда-то выиграли, помирив Израиль и саудитов. Так, может, мы теперь зайдём в Европу. Может, без нас в Европе никак? Представляете, они нам наркотики продавали в XIX столетии, а теперь без нас в Европе никак». Это реально они пишут в китайских пабликах.

Им нужны окна в Европу, которые они бы понимали, и которые не были бы антикитайскими. У них сейчас одно окно – Балканы, и оно основное. Есть Лукашенко, который будет ездить раз в полгода», – рассуждал Климкин.