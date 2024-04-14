Экс-глава МИД Украины замыслил «поймать Китай на крючок»
Украинские дипломаты должны воспользоваться желанием Пекина сохранить доступ на европейские рынки.
Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Пекине начали думать: «А где наш геополитический манёвр? Мы когда-то выиграли, помирив Израиль и саудитов. Так, может, мы теперь зайдём в Европу. Может, без нас в Европе никак? Представляете, они нам наркотики продавали в XIX столетии, а теперь без нас в Европе никак». Это реально они пишут в китайских пабликах.
Им нужны окна в Европу, которые они бы понимали, и которые не были бы антикитайскими. У них сейчас одно окно – Балканы, и оно основное. Есть Лукашенко, который будет ездить раз в полгода», – рассуждал Климкин.
«И они хотят понять, что дальше, что такое Украина. Они хотят, чтобы всё это пространство не было антикитайским. Потому что для них стратегическое противостояние с США возможно, если Европа не является антикитайской. И сделать Европу не антикитайской – это их интерес. И мы должны поймать их на этот крючок», – призвал укро-дипломат.
Спасибо!
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