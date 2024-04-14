Экс-глава МИД Украины замыслил «поймать Китай на крючок»

Вадим Москаленко.  
14.04.2024 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 747
 
Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские дипломаты должны воспользоваться желанием Пекина сохранить доступ на европейские рынки.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские дипломаты должны воспользоваться желанием Пекина сохранить доступ на европейские рынки. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Пекине начали думать: «А где наш геополитический манёвр? Мы когда-то выиграли, помирив Израиль и саудитов. Так, может, мы теперь зайдём в Европу. Может, без нас в Европе никак? Представляете, они нам наркотики продавали в XIX столетии, а теперь без нас в Европе никак». Это реально они пишут в китайских пабликах.

Им нужны окна в Европу, которые они бы понимали, и которые не были бы антикитайскими. У них сейчас одно окно – Балканы, и оно основное. Есть Лукашенко, который будет ездить раз в полгода», – рассуждал Климкин.

«И они хотят понять, что дальше, что такое Украина. Они хотят, чтобы всё это пространство не было антикитайским. Потому что для них стратегическое противостояние с США возможно, если Европа не является антикитайской. И сделать Европу не антикитайской – это их интерес. И мы должны поймать их на этот крючок», – призвал укро-дипломат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть