Экс-глава МВД: «Больных коронавирусом гораздо больше, чем сообщают»

22.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина оказалась не готовой к вспышке коронавируса, режим Владимира Зеленского ограничивается пиар-акциями, сфера здравоохранения развалена после Евромайдана.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Государство должно найти пути решения этих проблем. Причём это нужно делать было не сегодня, а вчера и позавчера. Помните самолёт, который прилетел из Уханя, пол дня кружил над Украиной, потом написали, что «успешная операция по посадке в Харькове», потом движение автобусов с драками, конфликтами, избитыми полицейскими, с горем пополам поместили в Санжары в санаторий, через две недели пафосно их оттуда вывели, никто не заболел, слава Богу, это мы о карантине говорили.

А вот сейчас прибыл поезд из Польши, из региона, который тоже инфицирован, тысяча с лишним человек, их поместили в какую-то изоляцию на карантин? Нет. Почему – вопрос», – заявил Могилёв.

По его мнению, государство занижает статистику заболевших.

«Я глубоко убеждён, что у нас в стране инфицированных намного больше, – прокомментировал гость студии. – У нас тест-систем быстрых нет, их потом ещё привезут. Мы оказались не готовы к проведению таких мероприятий».

«Почему не готовы: на протяжении последних шести лет у нас под словом «реформа» гробили напрочь здравоохранение и угробили его основательно почти до конца. И теперь мы не готовы ни к чему: нет масок, нет защитных костюмов, мы не можем развернуть госпитали какие-то полевые, где можно бы было изолировать людей, лечить их не можем – срочно закупаем эти аппараты искусственного дыхания и так далее», – добавил Анатолий Могилёв.