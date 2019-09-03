Экс-глава МВД раскрыл тайну переговоров Зеленского с Израилем и США

03.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Израиль и американцы подталкивают Владимира Зеленского к зачистке старых олигархических элит Украины, в которых западные кураторы видят единственный остаток самостоятельности, – после этого Западу станет куда легче управлять бывшей советской республикой. Именно этой теме были посвящены переговоры с высокопоставленным чиновником США Джоном Болтоном и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Так утверждает экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, руководивший ведомством во времена Виктора Януковича и сбежавший в Россию после переворота 2014 года.

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«Это подтверждается знаковыми визитами высокопоставленных особо Израиля и США, которые, как вы догадываетесь, состоялись не из альтруистического желания поддержать молодого президента. Это было предложение Зеленскому играть по новым правилам. Я уверен, что руководство Израиля и США очень заинтересовано в разрушении существующего порядка на Украине, который им стал мешать в реализации далеко идущих геополитических планов.

Именно поэтому они настойчиво предлагают Зеленскому, опираясь на существенную электоральную поддержку, разорвать связь политиков с олигархами, а для этого нужно фактически уничтожить все старые партийные проекты, завести в депутатский корпус и все ветви власти новых людей, никак не связанных и ничем не обязанных местным олигархам. Иными словами, разорвать преемственность украинской политической системы.

При этом не нужно обольщаться, делают это они не из стремления улучшить жизнь простого украинца, им лишь нужно получить более предсказуемое и управляемое государство, которое существовало бы не в теневых схемах Коломойских-Ахметовый-Пинчуков, а по тем экономическим и политическим правилам, которые им более удобны.

Чтобы все лакомые куски украинской экономики были переданы во владение транснациональным компаниям, а бюджет наполнялся, в том числе, за счет «обезжиривания» местных олигархов. Ничего личного – только бизнес.

Для того, чтобы это можно было осуществить, такие знаковые фигуры мировой политики как Нетаньяху и Болтон, настоятельно подталкивают Зеленского к кардинальной смене вектора управления страной, обещая в таком случае всяческую поддержку и покровительство. И действительно, зачем им нужны посредники в виде условного Коломойского для управления Украиной, это просто неэффективно», – пишет Захарченко.