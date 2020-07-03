03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Экс-глава МВД: Турчинов завершит развал Украины


Ещё один государственный переворот будет для Украины последним – страна разлетится на части.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший председатель Совета министров Крыма, экс-глава МВД Украины Анатолий Могилёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С оглядкой на то, что вы знаете о Турчинове (экс-секретарь СНБО, вернувшийся в команду Порошенко на должность главы штаба партии – ред.) и видели его поведения во время известных событий 2014 года, как вы думаете, можем мы теперь ожидать от Турчинова новой подготовки нового госпереворота?» – спросил ведущий.

«Учитывая, что я направил заявление в ГБР о противоправных действиях Турчинова ещё по Крыму, пускай ГБР проводит расследование по данным фактам. Без сомнения, при соответствующих финансовых ресурсах и уже опыте проведения мероприятий, могут какие-то такие акции сделать. Но если, не дай бог, на Украине случится снова такой переворот, мы потеряем страну, мы её развалим на части. Если задача перед этими господами стоит именно такая – страну развалить, то они её чётко выполняют. Государство должно это строго пресекать…

Страх перед уголовной ответственностью может привести этих людей к самым радикальным шагам, поэтому государство обязано это пресекать» – заявил Могилёв.


«События так стремительно развиваются, учитывая основательное падение рейтинга власти и центробежные движения в разных регионах страны, то, в принципе, если власть не будет принимать мер по наведению порядка в стране, страну мы потеряем», – добавил экс-министр.

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