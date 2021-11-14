Экс-глава МВД Украины заявил об угрозе прорыва мигрантов с белорусской границы

Новости Украины

Если мигранты с Ближнего Востока, находящиеся в Белоруссии, прорвутся на Украину, это станет проблемой для ее правоохранительной системы и потребует дополнительных расходов из бюджета страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр внутренних дел Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот конфликт – проблема ЕС. Если мы получим несколько тысяч этил людей у нас в Украине, это будет большая нагрузка на нашу правоохранительную систему – миграционную службу и силовой блок, который будет обеспечивать общественный порядок. Там много людей, имеющих криминальные склонности, поэтому это будет проблема Украины», – сказал Анатолий Могилев.

Если мигрантам удастся прорваться в Украину, их нужно поместить в фильтрационные лагеря.

«С точки зрения государственного управления при такой угрозе мы должны развернуть фильтрационные лагеря для мигрантов, где проводить фильтрацию. Будет полная проверка, после этого государство будет принимать решение об отправке, депортации на родину, за счет государства, если мы их пропустим сюда, или пропуске в Евросоюз. При таком решении этой проблемы очень велика финансовая составляющая, которая ляжет на украинский народ», – сказал Анатолий Могилев.