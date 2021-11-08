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08.11.2021 12:37
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Газ, Дзен, Украина, Финансы, Энергетика
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Экс-глава «Нафтогаза» о ситуации в энергетике: «Будем буквально жечь доллары»

Новости УкраиныЕсли взять бумажные доллары, которые Украине нужно заплатить за покупку газа, и физически бросить...

Если взять бумажные доллары, которые Украине нужно заплатить за покупку газа, и физически бросить их в топку украинских электростанций, то получится примерно тот же объем энергии, что и при переработки газа в электричество.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коболева, перевод энергоблоков на потребление газа сделает цену электричества «золотой» для Украины.

«Я сегодня прочитал интервью одного руководителя государственного органа, который говорит: «Вы не волнуйтесь, мы сейчас на «Центэнерго» запустим газовые блоки». Я думаю, что если разменять эти доллары, которые стоит этот газ, продать газ, получить доллары и мягкими купюрами жечь, будет приблизительно тот же эффект. Это будет золотая электроэнергия. Но хуже золотой электроэнергии только ее отсутствие», – заявил Коболев.

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