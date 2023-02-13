Экс-глава Пентагона: «Украина делает за нас грязную работу. Бейте по России!»

США будут поддерживать Украину, потому что она выполняет за них «грязную работу».

Об этом бывший министр обороны (2019 – 2020 гг.) США Марк Эспер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь в США. Вот почему нам следует продолжать поддерживать вас тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные. На крайне важно поддерживать эту борьбу до конца», – сказал Эспер.

Он полагает, что США должны предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS для выведения из строя «мест базирования иранских беспилотников в Крыму», а запрещать наносить удары по территории России «не имеет никакого смысла».

Эспер сокрушается, что батареи ЗРК «Пэтриорт» поступят на Украину «слишком поздно».

«Меня беспокоит только одно – предоставляем ли мы технологии, которые могут захватить русские и передать китайцам и иранцам. В данном случае это единственное, что могло бы вызвать у меня беспокойство. Полагаю, что нам стоит проявить должную осмотрительность, чтобы убедиться, что технологии не могут попасть в чужие руки. И мы ожидаем, что вы сделаете все возможное, чтобы за этим проследить. Но я не вижу ни одной причины по поставлять комплекс ATACMS,. Вы можете наносить удары по России с использованием любого типа вооружений. Поэтому для меня такой аргумент не имеет смысла. Но я полагаю, что украинцы должны продолжать запрашивать такие комплексы», – считает экс-глава Пентагона.

Он заверил, что председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли поддерживает эти поставки и атаки по территории России, но против выступают Германия и Франция. Он посоветовал Украине «не делать чего-нибудь, что приведет к потере поддержки со стороны НАТО и сплотит россиян вокруг Путина».

«Меня беспокоит то, что ракеты «Патриот» не поступят на Украину еще 6-8 месяцев. Я не знаю, что вам говорит администрация Байдена, но я считаю, что уже слишком поздно. Они были нужны вам сейчас. Они были вам нужны в прошлом месяце. Конечно, мы должны обучить солдат эксплуатировать их. В нормальной ситуации на развертывание ракет «Пэтриот» требуется месяц, и поэтому я полагаю, что потребуется несколько недель, чтобы их доставить. Вероятно вам и президенту Зеленскому будет целесообразно поднять этот вопрос в разговоре с Белым домом. Если есть хоть какая-то вероятность, что они смогут вам продать другой комплекс в будущем, такой как ATACMS, почему бы не начать обучение солдат прямо сейчас. Если решение наконец будет принято, вы сможете без промедления укомплектовать такие комплексы обученными расчетами, и они сразу же будут готовы выполнять боевую задачу. Но сейчас мы ставим одно в зависимость от другого, и это замедляет весь процесс в условиях конфликта, при котором огромное значение имеет время и то, ни чьей стороне находится инициатива», – сказал подчеркнул Эспер.

Он признался, что ждет революции в России, потому что его беспокоит, что «русские присутствуют в Молдове, Грузии, Азербайджане, Африке».

Примечательно, что в течение всего разговора с «Порошенко» экс министр рекламировал технологии по уничтожению роя беспилотников и свитчблейды, тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией, на которую Эспер сейчас работает.