Экс-глава разведки Пентагона признал, что американцы причастны к атаке СБУ на ядерную триаду РФ

Нынешняя администрация США якобы была не в курсе операции «Путина», которую Украина провела, ударив по самолетам стратегической авиации России, но об этом знали американские спецслужбы.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил бывший директор разведуправления Пентагона, экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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