Экс-глава СБУ: «Формула Штайнмайера» – зрада всех зрад

04.10.2019, Киев, Игорь Петров

Принятие формулы Штайнмайера – это фактическая капитуляция Украины, теперь Россия сможет добиться своих целей в отношении Донбасса и Крыма.

Об этом на канале Guildhall заявил Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины в 2003-2005 годах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские договоренности – это капитуляция. Это план России, чтобы создать «Приднестровье», повесить разрушенную территорию, демонтированные заводы. Оттуда выехали 1,5 миллиона.

Те, кто там остался – люди преклонного возраста частично, но большая часть – те, кто уже получил российские паспорта. Дети, которым было 10-12 лет, уже подходят к призывному возрасту. Они полностью были под пропагандой России.

Они еще больше настроены на то, что есть общий русский мир, Украина – второстепенна. Вы понимаете, что будет если мы признаем особый статус?

Следствием имплементации формулы Штайнмайера будет то, что Россия получит все то, что она хотела. Она передаст свою ответственность за разрушенные территории, за искалеченные судьбы, положит это на плечи украинского народа.

Кроме того, она все равно будет иметь контроль над этой территорией, которая фактически сможет влиять на внешний вектор развития государства. Это окончательная потеря субъектности в международной политике.

Украина докажет всему миру, что не только не уважает свою Конституцию, но и что не пользуемся международным правом, не используем свои железобетонные аргументы такие как Будапештский меморандум», – переживает Смешко.

По его мнению, после имплементации формулы Штайнмайера Россия и Европа будут двигаться в направлении снятия санкций с России. Кроме того, Россия добьется признания Крыма своей территорией.

«Первое, что будет после прогресса по формуле Штайнмайера – постепенное снятие санкций. Это то, чего добивается Россия. И это же не международный договор. Кто его подписывал, с кем? Какой они субъект международного права? Россия фактически отходит: «это внутренний конфликт, нас там нет».

И позиция России – «Крымского вопроса даже не касайтесь! Его уже нет»…

Мы уже делаем шаг на международном уровне, в документе. Если мы принимаем этот документ, то мы де-факто и де-юре начинаем признавать это», – негодует экс-глава ФСБ.