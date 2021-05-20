Экс-глава СБУ Марчук: Россия готовит отсечение Украины от выхода к морю

20.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия планирует многоуровневую атаку на Украину. Среди мер, которые будут предприняты – морская блокада, высадка десанта на побережье, а также операция по захвату управления Северо-Крымским каналом.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший секретарь Совбеза Украины и экс-глава СБУ Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Марчука, недавние масштабные учения российских войск на границе с Украиной были первым этапом реализации этого плана.

«Теоретически, с точки зрения анализа российского поведения, как это было неожиданно в Крыму и на Донбассе, это возможно. Но в данном случае нужно понимать, что для того, чтобы решить эту проблему силовым способом, я имею в виду принудительная подача воды, там, конечно, простого захвата или подрыва этой дамочки, которая пока что перекрывает днепровскую воду, этого мало… Я думаю, больше тут элемент реальной угрозы. Причем, он может быть реализован российской стороной совсем не в традиционном смысле, как мы сейчас все предусматриваем – захват, боевые действия и так далее. Это может быть совсем другого характера спецоперация… Неожиданность и опасность этой операции может быть значительно более широкая, чем захват или спецназ, который высадится, например, для реализации какого-то первого этапа этой операции. Она может быть каскадная, без захвата территории, может быть растянута во времени, но с отвлечением нас на, например, на белорусском направлении. Много чего есть, чем можно нас в военном смысле спровоцировать. То есть, эта вся операция России, которая она проводила около наших границ и в Крыму – это все был первый этап этой операции», – заявил Марчук.

По его мнению, целью России также является тотальная морская блокада Украины:

«Для России очень важно, как и сам проект Новороссия, заблокировать Украину как морскую державу. Они уже сейчас нам практически заблокировали Азовское море, в значительной степени перекрыто Черное море такими, так называемыми учениями, до октября. Остался небольшой коридор, который используют международные торговые компании, которые работают на коридоре Одесса-Босфор-Дарданеллы-Измаил, в какой-то степени Николаев и немного Херсон… Мы знаем – Россия перетянула в Черное море из Балтики корабли, а в Азовское даже через Волго-Дон перетянула из Каспия. То есть, она создала не только сухопутные военные части, а именно в морской части очень серьезный военный потенциал. Причем, в Азовском море, мы знаем, что оно мелкое, было семь десантно опасных участков на той береговой территории Азовского моря, которое сегодня контролирует Украина, я уже не говорю о потерянной части азовского берега в Крыму, ОРДЛО. Даже в той части, которая подконтрольна правительству Украины, еще два года назад с точки зрения военной науки и военных знаний, семь десантно опасных по берегу Азовского моря есть участков. Какие эксперименты такого циничного, агрессивного характера Россия придумает, сейчас тяжело сказать. Могу сказать только одно – это не будет какая-то однолинейная акция».