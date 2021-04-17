Экс-глава СБУ: «Момент истины настал. Украина остается одна против России»

17.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине пора признать, что в случае военного противостояния с Россией, она останется одна – европейские партнеры не станут защищать ее.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший председатель СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Смешко также сравнил военный потенциал Украины и России, намекнув на то, что Киеву не удастся «тягаться» с Москвой.

«Я считаю, что сейчас очень тяжелая ситуация, момент истины, из которого мы должны вынести выводы. Первое – в случае военного конфликта Украина останется один на один со вторым ядерным государством мира. Пойдет ли в наступление Путин, зависит не только от военной составляющей, но и от политического – сможет ли он продать это как операцию по принуждению к миру на территории Украины, где есть гражданский конфликт…

Мы не являемся членом НАТО и на сегодняшний день перспективы членства у нас нет. Франция абсолютно правильно исторически… две мировые войны… без помощи России Франция сама не справилась, исторически прекрасные отношения у них. Кроме того, во Франции очень осторожное отношение к влиянию Америки в Европе.

Канцлер Германии президенту Ющенко в 2008 году на вопрос «Почему вы заблокировали ПДЧ» сказала: «Потому что я забочусь о национальных интересах Германии. Нужно в НАТО пускать страны, которые увеличивают безопасность НАТО, а не страны, которые уменьшают эту безопасность. Я забочусь, в первую очередь, о безопасности своей страны».

Газ на сегодняшний день – это локомотив промышленности Германии. Германия получает самый дешевый газ от России среди всех ее остальных партнеров. То есть на сегодняшний день нам нужно понимать – если у нас не будет армии, которая абсолютно выключит компонент воздушных сил, а в этой группировке кроме тактических групп, о которых мы сказали, 350 самолетов, 250 вертолетов. У нас 150 – это вся наша авиация.

Причем, авиация России на сегодняшний день пошла уже дальше, бортовое вооружение лучше. Вертолетов у нас около 35, а у них 250. И если они включат военно-воздушный компонент, что нужно делать нам – немедленно принять в парламенте закон о территориальной обороне, президенту утвердить стратегический план применения сил в оборонной операции», – заявил Смешко.

Его слова фактически подтвердил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

«Мы всегда готовимся и все наши планы отработаны без привлечения вооруженных сил наших союзников. В случае обострения мы ожидаем увеличения материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны вполне достаточно, и то, что я говорю, базируется на четких расчётах, которые уже уже проведены, боевые задания определены, мы вполне готовы к развитию любой ситуации», – сказал Наев.