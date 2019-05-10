Экс-глава СБУ подбивает клинья к Зеленскому, кокетничая, как невеста

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, получивший в первом туре выборов президента Украины 6,04% голосов избирателей, заявил, что не получал никаких предложений о занятии тех или иных должностей от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, но готов к возможному диалогу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Смешко сказал в эфире киевского «Радио НВ».

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«Во-первых, я не получал никаких предложений и у меня фактически не было никакого контакта с новоизбранным президентом. Я его знаю исключительно визуально, лично с ним не знаком», — сказал он.

По его мнению, приход на любую должность в исполнительную власть «без идеологии, без понимания важности системных изменений и мировоззрения этой командой» будет «профанацией».

«Но я — кадровый офицер, идет война, агрессор захватил часть территории Украины. Новый президент законно избран, он Верховный главнокомандующий, и, безусловно, если будет предложение от президента, и оно будет корреспондироваться с моим пониманием, что я смогу помочь президенту на этой должности защитить наше государство, то никаких сомнений нет, что я приму это предложение, и сделаю все возможное», — пояснил свою позицию Смешко.